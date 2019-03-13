"Труслив я стал": Шнуров сдался перед оскалившейся Собчак

Сергей Шнуров отказался от поэтического баттла с Ксенией Собчак. Лидер группы "Ленинград" с иронией признался, что боится светской львицы – а также возможных санкций со стороны ее друга, режиссера Богомолова.

Сергей Шнуров удостоился внимания журналистки после того, как сравнил личную жизнь Собчак с ее любимым проектом "Дом-2". Взбешенная телеведущая – также в стихах – предложила Шнурову встретиться в прямом эфире в рамках ее YouTube-шоу "Осторожно, Собчак". Она вызвала рок-музыканта на поэтический баттл, где лидер "Ленинграда" сможет "размазать" ее рифмами и показать всем, какая она "зараза".

"Я, Ксюша, не приду, прости, конечно. Почуял, что ли, злую западню. Труслив я стал, да и, тут делом грешным, всяк понимаю, как отказом я садню", – вежливо отказался Шнуров.

Лидер группировки "Ленинград", кроме того, признался: он побаивается театрального режиссера Константина Богомолова. По словам Шнурова, это настоящий боец, прославившийся схваткой с мужем Собчак Максимом Виторганом. Напомним, встреча режиссера с актером состоялась не так давно в одном из кафе в центре Москвы и окончилась для Богомолова разбитым носом.

А вообще-то Сергей Шнуров полагает, что телеведущая вызвала его на баттл ради повышения рейтинга своей программы "Осторожно, Собчак". Но лидер "Ленинграда", к сожалению, ничем не может ей помочь в этой ситуации. Да и возраст уже дает о себе знать – так что Сергею Шнурову сейчас "не до приколов", пишет РИА ФАН.