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"Поменяй петушиный прикид": Народ обрушился на полуголую Лорак

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Певица разозлила фанатов откровенными сценическими костюмами. Ани Лорак дала концерт в Новосибирске, где предстала перед публикой в купальнике, а также полупрозрачном комбинезоне. 
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Роликами с выступлений певица поделилась в Instagram. Если пение артистки пришлось по душе практически всем подписчикам, то ее наряды вызвали противоречивые эмоции.

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Ани Лорак

Ани Лорак Певица

На суд фолловерам Ани Лорак представила два костюма. Один напоминал одеяние древнеегипетской Нефертити, а другой был похож на облачение лебедя. Однако некоторым второй образ больше напомнил другого пернатого. "Не, реально, поменяй петушиный прикид", – высказался один из пользователей соцсети.

Фанаты раскритиковали звезду за нелепые образы, назвав "вторым Киркоровым". Кроме того, они отметили, что Ани Лорак в последнее время начала слишком часто раздеваться, что ей не к лицу. "Как эти костюмы связаны с этой песней!.. Куда костюмеры смотрят?", "Она этим видом моего деда до реанимации довела, инфаркт", "Все хорошо, кроме нарядов, их практически нет! Выступала бы голая, и то интересней бы было!" – обрушились на певицу критики.

Часть подписчиков предположили, что своими костюмами Ани Лорак скрывает оплывшую фигуру. Некоторые юзеры разглядели, что у Каролины отекли ноги. Это дало им повод заподозрить певицу в беременности.

Однако нашлись и те, кто похвалил наряды Ани Лорак. Они отметили, что костюмы для выступлений превосходно подобраны. 

Автор: Валерия Нарская15 марта 2019, 03:07
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