Дочь Юдашкина показала фигуру после родов

Наследница знаменитого модельера Галина рассказала, как восстанавливает форму после вторых родов. Дочь Юдашкина опубликовала в Instagram фото в купальнике.

Весной 2018 года Галина Юдашкина во второй раз стала мамой. В отличие от первой беременности, дочь кутюрье смогла гораздо быстрее вернуться в прежнюю форму.

Результатом дочь Валентина Юдашкина похвасталась на своей странице в соцсети. На снимке из солнечного Майами она предстала в салатовом купальнике, продемонстрировав подтянутую и стройную фигуру.

Также наследница Юдашкина отметила, что пока не до конца довольна своей фигурой. Галина считает, что ей еще далеко до совершенства. В дополнение к фото девушка рассказала о том, как она восстанавливается после рождения ребенка.

Дочь Юдашкина призналась, что ей поступает множество вопросов о том, как быстро прийти в форму после рождения ребенка, сбросив ненавистные килограммы. Галина сообщила, что она ест практически все, но маленькими порциями и старается не есть после восемнадцати часов. Кроме того, в день она выпивает от полутора до двух литров воды.

Важны для обретения хорошей физической формы и физические нагрузки. Так, спортзал дочь Юдашкина посещает два-три раза в неделю. Не забывает Галина и об антицеллюлитных массажах и обертываниях. Также перед принятием душа наследница Юдашкина пользуется специальной жесткой щеткой, которой она делает себе антицеллюлитный массаж.