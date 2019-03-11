"Ты вообще не знаешь": Собчак подняли на смех из-за Виторгана

Шоумен и продюсер Алексей Агранович едко уколол Ксению Собчак. Телеведущая очень смутилась.

Ксения пригласила Алексея на интервью. Звезды обсуждали актерский дебют Аграновича в фильме Михаила Идова "Юморист".

Собчак поинтересовалась у шоумена, кого еще из актеров рассматривали на главную роль. "Миша Шац пробовался, я знаю, мне почему-то кажется, что Максим Виторган пробовался, может я ошибаюсь, не знаю, не уверен", – мялся Агранович, ожидая подтверждения от теледивы.

Ксения не торопилась с ответом. "Да я не знаю этого", – в итоге отрицательно покачала головой она. "Ты вообще не знаешь такого человека", – едко уколол собеседницу Алексей.

"Как тебе не стыдно", – обиженно опустила взгляд теледива. После она кинула в шоумена скомканную салфетку.

Отметим, что о разладе в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана известно уже давно. Поговаривали, что теледива закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым. Более того предполагаемый любовник Ксении был бит ее ревнивым мужем.

Меж тем, официально эти слухи подтвердились только на прошлой неделе. В своих соцсетях Максим рассказал, что уже давно не проживает с пока еще женой. Он также уточнил, что делить имущество не собирается. Более того, их общего сына он будет воспитывать вместе с телеведущей.