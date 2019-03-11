47-летняя Заворотнюк тайно стала мамой в третий раз

Звезда сериала "Моя прекрасная няня", судя по всему, скрыла беременность и роды от широкой публики. Анастасия Заворотнюк призналась, что не хотела давать повод для сплетен.

У актрисы Анастасии Заворотнюк и ее мужа фигуриста Петра Чернышева родился первый совместный ребенок – дочка Мила. Об этом изданию Hello Magazine рассказала сама актриса. Более того, она появилась с мужем и ребенком на обложке журнала.

По словам 47-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня", ей пришлось скрыть информацию о родах, которые успешно прошли в октябре прошлого года, чтобы избежать лишний раз сплетен и пересудов. Анастасия Заворотнюк добавила, что ее старшие наследники – дети от первых браков Майкл и Анна, были рады появлению сестрички. Она отметила, что они с удовольствием нянчатся с крохой, когда у них есть свободное время.

В соцсети Анастасия также опубликовала фото с младшей дочкой.

"Знакомьтесь, Мила Чернышева", – написала Заворотнюк.

Ранее актриса в нескольких интервью рассказывала, что задумывалась о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Пока не уточняется, родила она сама или прибегла к услугам суррогатной матери. К слову, в 2018 году артистка не снималась в кино и почти не бывала на светских мероприятиях. Лишь перед Новым годом ее видели на Красной площади.