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Бдительная мать спасла Глюк'oZу от педофила

Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com
Певица Глюк'oZа рассказала о том, как в юном возрасте чуть не стала жертвой педофила. Наталья Чистякова-Ионова разоткровенничалась после просмотра фильма о Майкле Джексоне.
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Ознакомившись с нашумевшей картиной "Покидая Неверленд" Наталья опубликовала внушительный пост в Instagram. Глюк'oZа призналась, что после увиденного не может перестать плакать.

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Певица добавила, что работает в шоу-бизнесе уже 14 лет. В начале карьеры, с ней произошел неприятный случай, впечатления от которого еще не изгладились. Она чуть не стала жертвой педофила.

"Однажды мне такой человек повстречался. Но со мной была мама, которая сказала, что она сама заберет все нужные документы из его номера. Боюсь представить, что было бы, если бы она не отследила этот момент", – поведала звезда.

Чистякова-Ионова, которая является мамой двух дочек, добавила, что важнее всего безопасность детей. Вокалистка считает, что человек, который был гением и создал стиль оказался монстром. "Такие люди рождаются раз в тысячелетие, это как подарок всем нам! Человек, который помог десяткам тысяч детей по всему миру, известнейший меценат... " После Наталья рассудила, что добро и зло часто идут рука об руку, а один и тот же человек может быть и мучителем, и спасителем.

"Возможно, кому-то эти загубленные души покажутся жертвой за то музыкальное наследие и добрые дела, которые оставил Майкл после себя. Как говорят эти дети, они все делали по согласию, чтобы быть рядом со своим кумиром", – написала Глюк'oZа.

По словам Чистяковой–Ионовой, в этом фильме хорошо проиллюстрировано, как можно очароваться звездой или влиятельным человеком и потерять контроль над правильным восприятием ситуации. В конце обращения Наталья Чистякова–Ионова добавила, что не менее ужасными были родители маленьких жертв. Которые, ухватившись за мечту о благополучии, закрывали глаза на преступные действия, калечащие их детей.

Автор: Руслана Алексеева13 марта 2019, 21:59
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