Матерщинника Шнурова погнали в шею из совета по культуре

Общественный совет при комитете Госдумы по культуре расширил состав участников. Помимо прочих в него вошел лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает такое решение неправильным. Свою позицию относительно Сергея Шнурова он объяснил в беседе с "Дни.ру".

"Сначала Макаревич с фразой про "идиотов", теперь Шнуров с "русским матом". Оригинальный получается совет по культуре. Это обществу рисуют такую ролевую модель поведения в российской культуре?" – возмутился эксперт. При этом он добавил, что исполнители имеют полное право на свои политические взгляды.

"Но то, как они порой высказываются в своих публикациях, должно же быть критерием для того, чтобы в совет по культуре их попросту не взяли? Или анекдот про прачечную уже дал свои корни?" – негодует Вадим Манукян. Он считает, что Сергею Шнурову в совете по вопросам культуры не место.

Эксперт сформировал бы его из других людей. "В нем бы оказались Василий Лановой, Александр Ширвиндт, Ирина Купченко, Инна Чурикова, Александр Збруев, Василий Мищенко, Николай Бурляев, Игорь Наджиев и Валентина Легкоступова", – заявил Манукян. Отметим, в совете при комитете Госдумы по культуре помимо Сергея Шнурова оказались митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный, передает "Интерфакс".