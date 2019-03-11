Жаждущий денег Шнуров заткнул за пояс Киркорова
В субботу, 9 марта, коллектив дал концерт в элитном поселке Барвиха в Одинцовском районе Московской области. В начале ролика вокалист обратился к зрителям. "Сейчас неожиданно будет", – сказал Сергей Шнуров. После этого он исполнил песню "Цвет настроения синий". Зрители заметили, что во время выступления музыкант читал слова с листа.
Многие пользователи отметили, что лидер группы "Ленинград" исполнил песню гораздо лучше, чем "оригинальный" певец. "Лучше, чем у Киркорова", "Круто, Серега – лучший!", "Гений!", "А это точно не песня "Ленинграда?" – делились своими мыслями комментаторы. Один юзер заявил, что артист готов исполнить любые композиции ради денег. "За бабки и Пугачеву споет", – цитирует пользователя Ura.ru.
Недавно Сергей Шнуров разместил на своем Telegram-канале сатирическое стихотворение, посвященное Международному женскому дню. Он высмеял мужчин, которые тратят огромные суммы на подарки любимым женщинами и не получают благодарности. Вместо этого избранницы напоминают им о том, что скоро будет еще один праздник.
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