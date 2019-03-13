"О, Боже!": Шаляпин потрясен жутким происшествием
Финалист проекта "Фабрика звезд – 6" прочитал новость о тяжелом состоянии звезды в социальных сетях. Как сообщили журналисты, Юлия Началова попала в больницу из-за резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры. Сейчас исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Страшная новость шокировала музыканта. В комментарии к посту Прохор Шаляпин написал, что "будет молиться" за свою коллегу. "О Боже… Не обратил внимание сразу на жуткое сообщение под фото!!! Будем молиться за Юлю… Дай Бог здоровья", – передает его слова Teleprogramma.pro.
Напомним, недавно в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" помощница певицы Анна Исаева подтвердила, что звезда действительно в тяжелом состоянии. Она отметила, что диагноз будет озвучен позднее.
Женщина уточнила, что 12-летняя дочь артистки Вера Алдонина не знает, что ее мать была госпитализирована. Девочка находится на гастролях вместе со школой. По словам помощницы, они стараются не тревожить наследницу.
Примадонна от комментариев отказалась
Артист опубликовал трогательные фото
Он отказался исполнять его песню
Она столкнулась с серьезной проблемой