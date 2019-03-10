Собчак распекли за унижение женщин
Ксения Собчак опубликовала фото сына Платона и дочери своей подруги в своем Instagram. Телеведущая подписала снимок так:
"Love is... когда твоя любимая подруга рожает красивую девочку, чтобы Платоше было кого целовать".
Большинство подписчиков умилили совместные фото детей, но нашлись и те, кто раскритиковал Ксению за такой подход к воспитанию сына.
"Значит девочку специально растили для удовольствия мальчика? Это один из постулатов патриархального сексисткого общества", – пишет один из пользователей, отмечая, что формулировка Собчак принижает ценность девочки как личности.
На это Ксения Анатольевна ответила, что комментарий был шуткой. Но пользователи не успокоились, и продолжили критиковать телеведущую, ранее яро отстаивающую права женщин в России и вообще выступавшую на стороне феминисток. Некоторые даже написали, что Собчак таким высказыванием унизила женщин.
Ранее стало известно о предстоявшем разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана на фоне слухов о романе телеведущей с режиссером Константином Богомоловым.
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