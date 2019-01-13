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Боню за фото из частного самолета назвали эконом-приживалкой

По мнению блогера Лены Миро, Боня с помощью таких снимков хочет казаться богатой. На самом же деле такие фото можно сделать даже не совершая полет на "прайвит Джет".
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Блогер Лена Миро обратила внимание на привычку бывшей звезды "Дома-2" Виктории Бони публиковать снимки с бортов частных самолетов. По мнению Миро, такое поведение выдает "приживалку эконом-класса", которая хочет казаться богатой. 

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Автор также рассказывает, что в Москве появилась услуга фотосессия на борту частного самолёта, стоимость которой составляет 17– 25 тысяч рублей. По словам Миро, сервис весьма популярен "у инстаграмных экскортниц".

"Жалко их. Чисто по-человечески жалко. В головах -– пустота, отметка возраста ползёт вверх, а они всё свои несвежие вареники впарить какому-нибудь мужичку пытаются. Живут во лжи в надежде на красивый блуд с олигаршонком, не понимая, что не то что олигаршатам, а даже директорам цемзаводиков в провинции их силиконовые сиськи "за 30" уже не нужны", – считает Миро.

Ранее звезда показала как проводит время с дочкой Анджелиной, и сообщила, что "потеряла ребенка" – девочка вместо того, чтобы общаться с матерью все время "просидела" в телефоне.

13 января 2019, 14:37

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