Страшная и высохшая: злую от недоедания Водонаеву заплевали обиженные пышки

Алена Водонаева заявила, что американская модель plus-size Эшли Грэм не заботится о своем здоровье и отвратительно выглядит. Меж тем, поклонники манекенщицы не остались в стороне и написали, что теледива тоже многим кажется некрасивой.

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