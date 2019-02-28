Страшная и высохшая: злую от недоедания Водонаеву заплевали обиженные пышки
Алена отметила, что у Эшли Грэм очень красивое лицо. Однако миловидную внешность знаменитости портит лишний жир, который свисает с боков и бедер.
"Я не верю, что она довольна собой, иначе не прикрывала бы зад магнитофоном. Не верю, что она легко и здорово (от слова Здоровье) сея чувствует. С весом 92 кг при росте 1,75 это априори невозможно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассудила Водонаева.
Водонаева уверена, что Грэм это отличный пример того, что спорт без корректировки питания не дает хороших результатов в борьбе за стройность. Телеведущая отметила, что модель "питается сытно и богато", поэтому весит практически центнер. "Чем проще будет ваша еда, тем лучше для вас 😉", – отметила Алена Водонаева.
В комментариях к публикации фанаты заступились за Эшли Грэм. Модель plus-size является кумиром для пышек по всему миру. Обидевшись, они набросились на Алену Водонаеву с жесткой критикой, мол, сама она уже высохла из-за недоедания.
"Парадоксально, но болезненно выглядите Вы, а не дама на видео)", "Хорошо выглядит, ни бока ни живот, ни чего не весит и выглядит добрее и приятнее, чем та которой не нравится", "Алена, а ты похожа на страшную высохшую Круэлу и ничего, живешь же как то!", "Она кушает и радуется жизни, а Аленка злая от недоедания", - ответили Алене Водонаевой интернет-обыватели.
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