Викторию Боню побили молотком в Белоруссии

Виктория Боня приехала в Минск. Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" получила несколько сильных ударов молотком.

Виктория Боня много путешествует. Она регулярно перемещается между Россией, Монако и Америкой. На сей раз гламурная модель отправилась в Белоруссию. Звезда реалити-шоу "Дом-2" приехала в Минск, чтобы пройти курс лечения. Об этом она сама рассказала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

"Я в Минске. Приехала лечить спинку... в сторис подробности, только сразу предупреждаю, зрелище не для слабонервных! 😆(орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – объявила Боня. Действительно, Виктория опубликовала несколько видео, на котором запечатлела себя и профессионального остеопата, который подготовил для процедуры специальный инструмент в виде молотка с резиновым наконечником.

"Зрелище не для слабонервных, но здоровья появляется очень много! Покажите молоточек", – попросила Виктория Боня, обратившись к специалисту, а затем расхохоталась. Затем картинка сменилась, и вот уже кто-то снимает, как звезда "Дома-2" легла на живот, не раздеваясь, при этом ногами крепко стоя на полу. "Сегодня сколько ударов?" – спросила у остеопата Виктория Боня. "Сколько нужно", – уклончиво ответил тот, прикладывая на спину модели специальный брусок.

Затем врач нанес несколько точных сильных коротких ударов молотком по спине Виктории Бони. При этом ее тело каждый раз буквально подскакивало. К счастью, процедура заняла по времени всего несколько секунд.