"Сделайте хоть что-нибудь!": врачи спасают отравленную ядом телезвезду

2 марта на канале ТВ-3 состоится премьера реалити-шоу "Последний герой. Актеры против экстрасенсов". За звание последнего героя в этот раз поборются актеры Юлия Александрова, Ирина Безрукова, Илья Глинников, Роман Маякин, Наталия Медведева, Артур Смольянинов, Артем Сучков, Анфиса Черных и экстрасенсы Денис Высоцкий, Виктория Комахина, Николь Кузнецова, Татьяна Ларина, Аида Мартиросян, Сергей Пахомов, Иван Шабанов, Намтар Энзигаль. Проект получился очень драматичным.



По условиям шоу, племена актеров и экстрасенсов живут на двух необитаемых островах, которые находятся друг от друга на расстоянии полутора часов хода на моторной лодке. Участникам в день выдается по два литра воды и по 200 граммов вареного риса, а после каждого испытания – по банану. Всем остальным племена должны обеспечивать себя самостоятельно.

Но ужас еще в том, что острова кишат ядовитыми змеями и насекомыми. В один из первых дней съемок "Последнего героя" участника племени экстрасенсов Дениса Высоцкого укусил скорпион, он был экстренно госпитализирован. На видео, которое появилось в распоряжении "Дни.ру", хорошо видно, как Денис умоляет сделать хоть что-нибудь, чтобы ему помогли, – мол, у него жена и маленький ребенок. Позже Денис признался, что вся жизнь промелькнула перед глазами и он уже мысленно со всеми попрощался.

Как рассказал "Дни.ру" энтомолог (специалист по насекомым), Высоцкий может праздновать второй день рождения – просто чудо, что он остался жив. "Науке известно около 50 видов скорпионов, которые могут быть смертельно опасными для человека. Даже небольшая доза их яда парализует головной мозг, нервы сердца и грудные мышцы, поскольку содержит сильную смесь нейротоксинов. А они вызывают интенсивную и невыносимую боль, могут привести к лихорадке, коме, судорогам, параличу и смерти. За год скорпионы кусают 1,2 миллиона человек по всему миру, из которых умирает 3250", – поделился страшными данными специалист.