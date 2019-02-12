Раскрыто тайное оружие принцессы Дианы
В 1994 году королевская особа появилась на вечеринке Vanity Fair в черном элегантном платье с открытыми плечами. Этот наряд назвали платьем мести, потому что вечером того же дня жители Соединенного Королевства увидели скандальное интервью принца Чарльза для национального телевидения. Репортер спросил у сына королевы, был ли он честен с женой и верен ей во время брака. "Да, пока наши отношения не испортились окончательно. Мы пытались их восстановить, но ничего не получилось", – ответил тот.
Принц подтвердил, что у него завязался роман с Камиллой Паркер-Боулз. Новость шокировала поклонников британской монархии. Как утверждает королевский эксперт, в тот момент принцессе Диане было необходимо "вернуть голос". "Она хотела сравнять счет и поступила очень разумно", – отметила Элизабет Варгас.
"Леди Ди воспользовалась очень эффективным оружием – модой. Люди толкались и падали друг на друга, чтобы сделать хороший снимок", – вспомнила журналистка Мередит Этерингтон-Смит. "На следующий день в прессе появилась новость об измене Чарльза, но на первых полосах был снимок принцессы Дианы", – рассказал фотограф Артур Эдвардс.
Заголовки газет гласили: "Месть Дианы". "Она устроила борьбу за внимание публики и знала, как извлечь из этого выгоду", – пояснила Элизабет Варгас. Поклонники принцессы Уэльской могут и дальше гадать, каковы были истинные намерения Дианы, когда она решила надеть этот культовый наряд.
Дизайнер Кристина Стамболиан сообщила, что изготовила это платье в 1991 году, но принцесса беспокоилась, что образ будет слишком откровенным. "В ту ночь она хотела выглядеть на миллион долларов", – отметила бывший стилист леди Ди Анна Харви.
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