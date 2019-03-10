"Ей сложно вернуться на сцену": Галкин рассказал о состоянии Пугачевой

Алла Пугачева тяжело переживает необходимость возвращения на сцену, считает ее супруг Максим Галкин. По его мнению, жена уже забыла, что такое быть сильной и независимой.

Юморист Максим Галкин рассказал о трудностях подготовки Аллы Пугачевой к ее юбилейному концерту в Кремле. По словам телеведущего, его жена настолько растворилась в семье и детях последнее время, что ей сложно возвращаться на сцену и осознавать себя в роли артистки.

"На сцену Алла выходит артисткой, а не женой. Безусловно, в жизни я знаю другую Аллу, и там понимание, нежность, любовь, жертвенность. И ей каждый раз сложно возвращаться на сцену и сейчас тяжело, потому что ту Аллу она уже сама не помнит", – рассказал Максим в программе "Он и она".

Дополнительный стресс вызывает повышенное внимание прессы к Примадонне, отмечает Галкин. Поэтому юморист взял на себя роль пресс-секретаря и общается с журналистами, которые извиняются перед ним за то, что их больше интересует персона Примадонны, а не он сам. "Меня это нисколько не задевает", – уверил Максим.

Он добавил, что несмотря на трудный период, связанный с подготовкой к концерту, у певицы есть в жизни все, чтобы быть счастливой женой и матерью. Галкин признался, что, считает Пугачева сейчас гораздо больше него занята с детьми. Также благодаря мудрости супруги, они никогда не ссорятся и жена всегда сажает его во главу стола, когда к ним приходят гости, чтобы показать, кто главный в их семье.

Напомним, что большой юбилейный концерт Аллы Пугачевой, приуроченный к ее 70-летию, состоится 17 апреля в Кремле. Певица появится на сцене с большой шоу-программой впервые за десять лет и красиво завершит свою певческую карьеру.