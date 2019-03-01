"Ангельская дива": хрупкая Брежнева в халате привела в восторг
Знаменитость 1 марта сообщила, что проснулась в столице Франции. Вера Брежнева приехала туда на модный показ, прошедший днем ранее.
Оказалось, что артистка вовсе не должна была там задерживаться. "Как интересно устроена жизнь. Сегодняшний день я должна была провести в одном городе, с прекрасными людьми, но судьба распорядилась иначе, и я оказалась в Париже", – написала Вера Брежнева в микроблоге.
Звезда опубликовала фото, сделанные в отеле. В кадре хрупкая и нежная певица сидит в белом махровом халате на постели и задумчиво смотрит в окно. Поклонники пришли в восторг от снимков.
Фолловеры отметили, что Вера Брежнева прекрасно выглядит. "Не перестаю удивляться твоей красоте", "Сама нежность", "Такая кошечка", "Вы как божественная, ангельская дива, Афродита", "Красоточка наша", "Вера, вы такая красивая и нежная! С первым днем весны вас!" – одарили комплиментами артистку подписчики.
Также Вера Брежнева сделала небольшую экскурсию по номеру. Оказалось, что сотрудники отеля устроили для звезды сюрприз, украсив ее спальню воздушными шарами, к которым привязали ее фото. Кроме того, для знаменитой гостьи в отеле преподнесли на завтрак ягоды, фрукты и маленькие пирожные.
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