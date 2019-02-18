"Чувствуется гармония": шикарная Брежнева стала иконой стиля
Обитатели интернета обычно очень суровы и придирчивы, в особенности к представителям шоу-бизнеса. Они первыми заметят, если кто-то поправится, появится на публике в странном наряде или прогадает с макияжем.
Тем дороже каждая похвала, которую комментаторы все же позволяют себе сделать. В очередной раз повезло попасть под волну комплементов Вере Брежневой. Все благодаря ее фотографии с Мальдивских островов, на которой певица предстала в черном купальном бра и изящной легкой белой юбке.
Специалисты отмечают, что Вера Брежнева стала объектом восхищения пользователей Сети совершенно заслуженно, ведь придраться к ее образу действительно не за что. "Мне нравится, как Вера выглядит на этой фотографии. Ничего лишнего: аккуратный лиф, пляжная юбка, surf hair и минимум косметики – то что нужно для фото в тропиках!", – в разговоре с "Дни.ру" заметила ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева.
"Чувствуется не только внутренняя гармония, но и гармония с окружающим миром", – подчеркнула она. Многие эксперты замечают, что наряд не только должен соответствовать последним веяниям моды, но и подходить внутреннему настрою человека, который его носит. Без этого любой, даже самый модный, костюм будет смотреться несколько нелепо.
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