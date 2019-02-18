"Чувствуется гармония": шикарная Брежнева стала иконой стиля

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Ведущую Первого канала сняли в борделе среди проституток
Пугачева рыдает из-за скоропостижной кончины своего мальчика
Ублюдки надругались в общественном туалете над малолетней дочерью Кравец
Борющаяся с раком Литвинова сделала важное заявление
Скоропостижно скончался знаменитый ведущий НТВ
партнеры
Понедельник 18 февраля
Лента новостей
03:15
Самая красивая учительница завоевала сердца по всему миру
19:17
США сделали грозное предупреждение теряющему контроль Порошенко
17:56
Крымские татары потребовали изъять из школ учебники по истории
17:22
Депутат Думы призвал ввести ответственность за фейк-ньюс
16:53
На Украине раскольники под прикрытием полиции захватили православный храм
16:02
Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
15:48
В Госдуме призвали ужесточить наказание за фейковые новости
14:55
Передали сигнал Скрипалям: Рядом со шпилем в Солсбери вывесили флаг России
13:16
В массовой драке в Москве погибли два человека
12:43
Постаревшей Долиной предложили лечь под нож
12:38
В центре Москвы мужчину насмерть забили в драке
12:31
Принял на грудь и пошел геройствовать: Порошенко стал посмешищем из-за истерики в Мюнхене
11:55
Раскрыта страшная зависимость Ксении Собчак
11:19
Боня назвала себя виновной в смерти брата
10:45
Гармаш оконфузился на публике
10:24
Украинцы взвыли после признания Меркель о Путине
06:02
Звездный бэби-бум: Виторган, Галкин, Запашный и другие
03:06
Нелепую Пугачеву заставляют избавиться от "гнезда" из волос
01:06
Избитую и умирающую с голоду Самбурскую спасли незнакомцы
23:10
Интеллектуалы устроили бой из-за звания оскандалившегося Друзя
21:02
Гей-беженец и трансгендер: мужа Божены Рынска заставляют признаться
18:46
Подробности обрушения в Петербурге: сообщают о людях под завалами
17:37
Задолжавшего миллионы Тарасова преследует злой рок
17:13
Порошенко в истерике потребовал извинений от российских СМИ
16:33
"Стыдно в этом жить": избитая жена рассталась с алкоголиком Башаровым
16:16
"Надежды больше нет": Кудрявцева со слезами на глазах услышала вердикт
15:40
43-летняя Волочкова дала фору Жан-Клод Ван Дамму
14:37
Укрощение львов и тушение пожаров: факты о звездах, поражающие воображение
14:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 февраля 2019 года
14:21
Новое галлюцинногенное оружие России напугало Запад
13:42
Нашли общий язык: друзья о свадьбе Шепелева и новой возлюбленной
13:22
"Баба Нюша": певица шокировала внешним видом на прогулке с дочерью
12:22
"Горшки мыть": призывающую изолироваться от россиян звезду гонят в шею
12:11
Богачка Пугачева озолотила малолетнюю дочь Жасмин
12:02
Влад Топалов мог потерять голос
11:43
Кузьмину потребовалась помощь врачей после встречи с молодой красоткой
11:19
Вляпавшаяся в историю Бузова испугалась мести
10:50
На Украине ждут реванша трусливого Януковича
10:34
Спутавшуюся с шарлатанами Бледанс облили грязью
09:27
Боевики ИГ остаются угрозой для Сирии
07:02
Непристойные шашни Собчак уже опротивели
06:04
"Подкинул куклу вуду": Угроза для жизни
03:16
"Не в тренде": Барановскую пропесочили из-за свитера с дырками
01:08
"Смешно и грустно": вернувшуюся от гуманоидов Катю Лель раскусили
23:17
"Сродни смерти": Первый канал подписал приговор Друзю
21:49
Лазарев раскрыл свое самое сокровенное желание
21:48
Тайный смысл трехдневного визита Лукашенко к Путину
21:34
''Беременна?'': пустившаяся во все тяжкие Лорак показала подросший живот
21:13
Названы самые подорожавшие продукты
21:03
Народ плюется в Фадеева из-за подлых махинаций с новым Serebro
20:58
Жители Свердловской области вернули 19 млрд долгов
20:48
Умер заслуженный артист России
20:39
Известная певица жестоко бросила 50-летнего жениха
20:29
Серийного грабителя поймали в Тюмени после 29 краж
20:04
Женщины в соцсетях отправили в пять раз больше валентинок
19:57
Кумир молодежи обнародовала "голые" фото
19:05
Жительница Астраханской области задержана за сбор средств для ИГИЛ
19:03
2:0 в пользу налоговой
18:42
"Довела мужика": Собчак высказалась о гей-признании Виторгана
18:18
"Да пошел ты!" – Облитый грязью Порошенко сбежал от толпы
18:15
"Горячая штучка": роскошная 50-летняя Бондарчук возбудила народ
17:40
Стало известно об уходе Машкова
17:26
Галкин ушел от ответа после скандала на Первом канале
16:59
Рита Дакота влезла в мерзкий скандал с Бородиной и Водонаевой
16:54
"Не тянет": запевшей внучке Ротару сделали компьютерный голос
16:40
Торговой сети "Пятерочка" – 20 лет!
16:39
Лукашенко заявил об объединении России и Белоруссии
16:27
Совет на выходные
16:26
Для Тимошенко приготовили место в тюрьме
16:22
Красотку из "ВИА Гры" побили за любовь к подарочкам
16:18
Муж изменил Бородиной с Водонаевой
16:12
Савельева оказалась в больнице после слухов о беременности
16:05
Развеян миф о пользе одного бокала вина в день
15:47
Пояс верности с гигантским бриллиантом вызвал переполох
15:42
Знаменитую певицу подняли на смех из-за ошибки в татуировке
15:31
"Стал шамкать": муж Рынской оказался в больнице после страшного предательства
15:18
"Киска и Бабочка": порнокадры с известной актрисой разгорячили Корчевникова
15:08
Лещенко и Зара исполнят последнюю волю Кобзона
15:01
"Транслируем свадьбу в прямом эфире": Басков сделал сенсационное признание
14:53
Двуличному Порошенко врезали за тайную связь с Путиным
14:50
Подробности жестокого избиения мэра Иваново
14:46
"Единая Россия" помогла получить землю семьям Алтая
14:24
Гузееву с товаркой втянули в грязные гей-разборки
14:12
Песков проговорился о состоянии травмированного Путина
14:10
"Газовых хулиганов" в петербургском метро разогнал пассажир с молотком (видео)
14:09
Сверкнувшую трусами Седокову перепутали с Семенович
14:09
Врачи ждут вступления в силу закона о паллиативной помощи
14:06
Идущего на поправку Шумахера заметили в Испании
13:59
Что стоит за идеей переезда чиновников в "Москва-Сити"
13:55
Третий отравитель Скрипалей "засветился" в Болгарии
13:54
Лукашенко возмутил странным поведением на встрече с Путиным
13:52
Из квартиры в Москве похитили два миллиона и драгоценности
13:37
Рецепт на Сретение Господне: рыбный пирог от шеф-повара
13:25
Пугачеву раскрыли как "агента Украины"
13:13
Водонаева рассказала о разводе: Я была в розовых очках
13:05
Салтыкова привезла в Кремль на смотрины незамужнюю дочку
13:03
Раскрыта страшная тайна рвущегося к власти Зеленского
12:51
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 февраля 2019 года
12:42
Ургант спародировал пьяную вечеринку Ткачева и Дворковича (видео)
12:38
Редакцию телеканала "Звезда" эвакуировали из-за угрозы взрыва
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Горшки мыть": призывающую изолироваться от россиян звезду гонят в шею
Избитую и умирающую с голоду Самбурскую спасли незнакомцы
"Надежды больше нет": Кудрявцева со слезами на глазах услышала вердикт
Рассказ об ужасной бедности в России шокировал
Вляпавшаяся в историю Бузова испугалась мести
"Пошел вон!": жена прогнала Меладзе
Шоу-бизнес

"Чувствуется гармония": шикарная Брежнева стала иконой стиля

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/
Поклонники не перестают восхищаться внешним видом Веры Брежневой, которая на своей странице в Instagram опубликовала пляжное фото. К похвалам простых пользователей Сети присоединились и эксперты из мира моды.
прочитано 263 раза

Обитатели интернета обычно очень суровы и придирчивы, в особенности к представителям шоу-бизнеса. Они первыми заметят, если кто-то поправится, появится на публике в странном наряде или прогадает с макияжем.

ПО ТЕМЕ

"Богиня": Брежнева очаровала народ роскошной фигурой

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Тем дороже каждая похвала, которую комментаторы все же позволяют себе сделать. В очередной раз повезло попасть под волну комплементов Вере Брежневой. Все благодаря ее фотографии с Мальдивских островов, на которой певица предстала в черном купальном бра и изящной легкой белой юбке.

Специалисты отмечают, что Вера Брежнева стала объектом восхищения пользователей Сети совершенно заслуженно, ведь придраться к ее образу действительно не за что. "Мне нравится, как Вера выглядит на этой фотографии. Ничего лишнего: аккуратный лиф, пляжная юбка, surf hair и минимум косметики – то что нужно для фото в тропиках!", – в разговоре с "Дни.ру" заметила ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева.

"Чувствуется не только внутренняя гармония, но и гармония с окружающим миром", – подчеркнула она. Многие эксперты замечают, что наряд не только должен соответствовать последним веяниям моды, но и подходить внутреннему настрою человека, который его носит. Без этого любой, даже самый модный, костюм будет смотреться несколько нелепо.

Автор: Геннадий Куприянов18 февраля 2019, 06:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Невероятно сексуальная Вера Брежнева и другие звезды на закрытии "Жары"

567

комментарии

Политика

Принял на грудь и пошел геройствовать: Порошенко стал посмешищем из-за истерики в Мюнхене
Украинцы взвыли после признания Меркель о Путине
Порошенко в истерике потребовал извинений от российских СМИ
Новое галлюцинногенное оружие России напугало Запад

Шоу-бизнес

Басков сделал Бузовой предложение
"Пошел вон!": жена прогнала Меладзе
Укупник сбежал от озверевшего спутника своей возлюбленной
Шура проговорился о суррогатном материнстве после встречи с Кудрявцевой

Проишествия

Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
В лечившей Кобзона клинике из-за халатности врачей умер пациент
Подробности жестокого убийства режиссера на глазах у детей
В Турции произошла авиакатастрофа (видео)

Lifestyle

Лещенко и Зара исполнят последнюю волю Кобзона
"Мы конкурируем с Авериным во всем": звезда "Склифосовского" высказалась о вражде на съемках
Трейлер фильма "Аладдин" вызвал оторопь у зрителей
Трейлер фильма "Аладдин" вызвал оторопь у зрителей
Шоу-бизнес

"А где Алла?": сияющий Галкин в окружении поклонниц вызвал недоумение

Видеозапись встречи с фанатками появилась в Instagram
Шоу-бизнес

Шура проговорился о суррогатном материнстве после встречи с Кудрявцевой

Он хочет завести ребенка
Шоу-бизнес

Юрский предсказал свою смерть

Коллеги артиста сделали неожиданное заявление
Шоу-бизнес

Гармаш оконфузился на публике

Он представил картину "Любовницы"

Гороскоп

Совет на выходные
Родовое проклятье Алены Кравец
Стремительно разрушающейся Бузовой нужна помощь
5 ритуалов для привлечения любви

Фоторепортажи

Звездный бэби-бум: Виторган, Галкин, Запашный и другие
Укрощение львов и тушение пожаров: факты о звездах, поражающие воображение
Сверкнувшую трусами Седокову перепутали с Семенович
Эффектная Шарапова затмила скромника Малахова

Спорт

Отдохнувшего в Испании Тарасова задержали прямо в аэропорту
"Меня долго откачивали": Сотникова откровенно высказалась о своем здоровье
"Абсолютно ненормально!": невоспитанный Губерниев вывел из себя биатлонистов
"Это космос": Загитова шокировала известного тренера своими способностями

Регионы

Подробности жестокого избиения мэра Иваново
"Газовых хулиганов" в петербургском метро разогнал пассажир с молотком (видео)
"Полные уроды!": заявление о закрытии Крымского моста добило россиян
Появилось видео обрушения трапа в аэропорту Барнаула
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru