Глюк'Ozа хлопнула дверью перед носом ревнивого мужа

Наталья Ионова и ее супруг Александр Чистяков красивая пара. Со стороны кажется, что брак певицы и бизнесмена идеален, в их семье царит полное взаимопонимание. Однако артистка призналась, что ее отношения с супругом висели на волоске.

Наталья Ионова, более известная как Глюк'Ozа, рассказала, что не так давно ее брак пережил кризис. Переломный момент пришелся на участие Натальи в проекте "Танцы со звездами". Мужа раздражало, что Ионова все свое время проводит в компании хореографа Евгения Папуанашвили. А жаркие номера, которые артистка и танцор исполняли на сцене, вообще выводили Чистякова из себя. Скандаля с супругом, артистка в пылу страстей пару раз хлопала дверью перед его носом.

"Тогда меня вообще не было дома, и я еще танцевала с Женей, и танцы… меня там крутили, мотали, туда-сюда… эти наряды… Саша героически это пережил, но для меня было принципиально важным выиграть, и я выиграла. Я принесла этот трофей домой, и для меня это было очень важно, так как на кон была поставлена семья. Ссорились, я уходила, хлопала дверью. Разные слова летели. Но я очень рада, что нам хватило сил доказать, что все было не зря", – поделилась Наталья в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Певица и предприниматель в браке уже более 12 лет. У пары двое детей и налаженный быт. Но несмотря на ежедневную рутину, их чувства не потеряли своей силы и остроты.

"Он до сих пор ревнует, – призналась Наталья. – Я, с одной стороны, на это жутко злюсь, а с другой стороны, я понимаю, что безразличие – когда пофигу, где ты, что ты, с кем ты, – это вообще самое страшное. Как только он перестанет волноваться, где я, и задавать какие-то вопросы, это будет означать, что он меня разлюбил".

Также, беседуя с телеведущим Борисом Корчевниковым, Глюк'Ozа призналась, что сама сделала предложение Александру. Бизнесмен был немного шокирован наглостью зазнобы.

"Мы были с ним в Киеве и пошли куда-то в клуб, бар, с нами Миша Шац, Танюшка Лазарева – и мы такой хорошей компанией... Мы сидим, выпили, хорошо… И я говорю: "Женись на мне, лучше ты не найдешь!" Он офигел от этой наглости, поворачивается к Шацу и говорит: "Она мне предлагает на ней жениться". На что Шац говорит: "Ни в коем случае". Все посмеялись, и дело заглохло", – с улыбкой отметила звезда.

Через некоторое время Александр преподнес возлюбленной обручальное кольцо с бриллиантом. "Он достал коробочку и сказал: "Я согласен", – рассказала Наталья Ионова.