"Я одержима": звезда "Игры престолов" рассказала об отношениях с коллегой

Актрисы Мэйси Уильямс и Софи Тернер – большие шалуньи. Во время съемок сериала "Игра престолов" они изображали лесбийскую пару. Теперь же Софи в Instagram объявила о браке с Мэйси.

21-летняя Мэйси Уильямс и 23-летняя Софи Тернер в "Игре престолов" исполнили роли сестер Арьи и Сансы Старк. Они рассказывают, что во время съемок в шоу часто пытались поцеловать друг друга – так они хотели напугать и смутить окружающих. В итоге люди и в самом деле стали воспринимать их как пару.

"Я одержима ею, так что кто знает. У меня зависимость от Мэйси Уильямс. Я на самом деле даже слежу за ее хештегом в Instagram", – призналась Софи Тернер в интервью журналу Glamour. Актриса уверена, что коллега всегда защитит ее, что бы ни случилось.

Ранее исполнительницы ролей Арьи и Сансы в "Игре престолов" признались, что употребляли марихуану и принимали совместные ванны во время съемок сериала. По словам Софи, они с Мэйси всегда в поездках ночевали вместе.

Уильямс, в свою очередь, восторженно отзывается о Тернер. "Софи слишком много знает обо мне, чтобы не быть моей подругой. Не могу даже сказать, сколько раз она отправляла меня на психотерапию, прежде чем я пошла. Она действительно помогла мне пережить несколько тяжелых расставаний", – рассказала Мэйси.

Снимок обложки журнала Glamour, который опубликовал интервью со звездами "Игры престолов", Софи Тернер выложила в Instagram. "Первое совместное фото после нашей свадьбы", – подписала снимок актриса. На удивленные и язвительные комментарии подписчиков звезда "Игры престолов" не реагирует.