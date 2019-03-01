Рианна возбудила народ пышными формами

Популярная американская R&B-певица похвасталась роскошными формами в своем микроблоге. Поклонники пришли в восхищение от фигуры Рианны.



На снимке, опубликованном в Instagram, звезда запечатлена в черном боди от Savage X Fenty и туфлях на шпильке. В качестве аксессуаров певица выбрала два массивных браслета. В подписи к посту она призвала поклонников приобрести белье из ее новой коллекции.

Пользователи не смогли пройти мимо откровенного снимка и поспешили поделиться своими мыслями. По их мнению, Рианна выглядит прекрасно. "Королева", "Шикарное тело", "Чуть не уронил телефон", "Я разучился дышать", "Мое сердце забилось быстрее, когда я увидела тебя", – отметили подписчики.

А один поклонник оставил шуточное обращение к своей девушке в комментариях под постом. "Я ухожу от тебя к Рианне", – заявил мужчина.

Напомним, в начале января звезда представила коллекцию белья, посвященную Дню святого Валентина. В честь запуска собственной линии одежды она рассказала о проекте в интервью изданию Vogue. Как отметила исполнительница, главная "задача" белья – восхваление женских форм.