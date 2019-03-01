Лазарев организовал на Украине музыкальный Евромайдан

Певец, представляющий Россию на "Евровидении-2019", причастен к тому, что Незалежная отказалась в этом году участвовать в международном песенном конкурсе. Такую точку зрения высказал "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

прочитано 243 раза