Лазарев организовал на Украине музыкальный Евромайдан
По словам эксперта, то, что произошло с украинским национальным отбором на "Евровидение", войдет в историю под названием "музыкальный Евромайдан". "По сути, отказ Maruv плясать под дудку украинских чиновников вызвал виртуальную революцию достоинства среди украинских музыкантов и телезрителей", – уверен Вадим Манукян.
Собеседник "Дни.ру" обратил внимание на то, что вокруг этой истории произошла консолидация всего украинского общества. "Люди собрались не под политическими знаменами, а под знаменем музыки, а им откровенно навязали политику и хотели выломать руки", – констатировал эксперт.
"А кто же является организатором этого украинского музыкального Евромайдана? В это сложно поверить, но им стал именно Сергей Лазарев", – заявил Манукян. По его словам, певец первым поверил в Maruv и все эти годы ее опекал, о чем откровенно призналась сама исполнительница.
Манукян добавил, что Сергей Лазарев "дрался как лев" за певицу на шоу "Голос Краины", "когда до студии доносились звуки выстрелов с Евромайдана". "По иронии судьбы именно российский участник "Евровидения-2019" привел в движение бомбу замедленного действия по имени Maruv", – заключил Вадим Манукян.
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