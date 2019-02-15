Лазарев признался в сокровенном желании

Певец рассказал о главной цели своего участия в "Евровидении". Сергей Лазарев дал понять, что собирается всех удивить.

Артист сообщил, что намерен показать что-то новое на международном музыкальном песенном конкурсе, который состоится в Тель-Авиве. Сокровенное желание Лазарева на "Евровидении" – покорить европейцев.

"Самая большая задача – показать Сергея Лазарева для европейской публики с другой стороны, потому что у меня есть уже большой бэкграунд и опыт", – рассказал певец ГТРК "Липецк". По словам музыканта, его давно все знают в России, поскольку он поет с раннего детства.

"А для Европы я известен больше по тому Евровидению. За три минуты я тогда показал номер, который до сих пор помнят и много о нем говорят. В этот раз мне нужно сделать кардинально что-то другое. Показать себя с новой стороны. Это главная задача", – отметил Лазарев. При этом он добавил, что, разумеется, зрители будут все равно каким-то образом сравнивать его предыдущее выступление на международном песенном конкурсе.

Напомним, что в 2016 году Сергей Лазарев выступал от нашей страны на "Евровидении". Тогда певца бессовестно засудили. У него были потрясающий номер и отличная песня. "Компетентное" жюри оценило выступление артиста от России единицами и нулями, Лазареву досталось только третье место.