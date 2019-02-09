"Психически нездоровый человек": Боня устроила разборки с женой Мамаева

Телеведущая Виктория Боня жестко высказалась о полузащитнике "Краснодара" Павле Мамаеве и его супруге Алане. Знаменитость была вынуждена сделать это в связи тем, что ее обвинили в интиме с футболистом.

Боня не поскупилась на слова и высказала все, что думает о супруге Мамаева. "Мне кажется, Алана Мамаева – психически нездоровый человек. На адекватного, судя по тому, как она себя ведет, она не похожа", – заявила она.

Телеведущая добавила, что действительно знает Павла, но она общалась с ним исключительно как с хорошим знакомым. "Мы сидели вместе и курили кальян. Но это не говорит о том, что у нас с ним что-то было", – продолжила Боня.

Крепким словцом возмущенная знаменитость прошлась и по самому Мамаеву. "Да и не тот это человек, которого я когда-либо могла подпустить к себе. Она себе льстит. Его уровень – стриптизерши… Я не говорю о них плохо, просто их можно взять по щелчку пальцев, повести в "Кофеманию" и там развлекать", – приводит слова Бони издание Sport24.

Ранее Виктория Боня рассказала о несчастье, случившемся с ее шестилетней дочерью Анджелиной. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" сообщила о врачебной ошибке, из-за которой девочка перенесла болезненную операцию.

Недавно дочь Виктории Бони Анджелина получила травму. Модель немедленно отвезла наследницу в больницу, где той наложили гипс. Медики убедили Викторию, что волноваться не о чем. Однако спустя пару дней Боня поняла, что ситуация усугубляется, и отправилась к другому доктору. Оказалось, что у Анджелины двойной перелом.

