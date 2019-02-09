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Разбитая горем Андреева врезала Запашному после жестокого убийства

Екатерина Андреева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая раскритиковала деятельность дрессировщиков Запашных. Разоблачающий пост появился на странице Екатерины Андреевой в Instagram.
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В своем микроблоге журналистка призналась, что новость о жестоком убийстве краснокнижного леопарда Килли в Абхазии стала для нее большим ударом. Звезда является членом Всемирного фонда дикой природы. Екатерина Андреева сообщила, что целью организации было восстановить популяцию переднеазиатского леопарда. Теперь в дикой природе Кавказа осталось всего 4 диких особи.

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Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

"Я плачу, хотя я очень сильный человек. В Абхазии те, кого я отказываюсь называть людьми, убили моего Килли. Я посол леопарда от Всемирного Фонда Дикой Природы. В сентябре мы ставили фото-ловушки, чтобы наблюдать за пятью, всего пятью леопардами, которым мы хотели подарить дикую жизнь. А в этот момент те, кого я отказываюсь называть людьми ставили свои капканы", – пояснила она.

Телеведущая видит причину трагедии в том, что в Абхазии и России нет "нормального, жесткого" закона о защите животных. По ее словам, в нашей стране "можно мучить китов и косаток, а потом загнать их в дельфинарий" ради внимания зрителей.

В своей гневной речи журналистка также упомянула братьев-дрессировщиков. Она заявила, что она не ходит в цирки, потому что там "пиками, плетками и огнем заставляют зверей трюкачить на потребу публики", а люди даже не задумываются всерьез, каким образом удается так подчинить себе животных.

"И дрессировщик Запашный будет на Президентском Совете валить своих прямых конкурентов "Цирк дю Солей", до которого ему как до Луны, и втюхивать свою цирковую программу мучений тигров и львов, – отметила Екатерина Андреева.

Звезда также осудила жестокий поступок губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Политик убил медведя, спящего в своей берлоге, после чего заставил своего внука застрелить детеныша кабана, который находился в клетке. Журналистка считает, что таким кровожадным людям нельзя стоять у власти.

"Мне не нравится губернатор Иркутской области Левченко, который убил сонного медведя в берлоге и который вложил в руки своему внучку винтовку, чтобы тот убил кабаненка, повизгивающего обреченно в клетке. Как Левченко может отвечать за жизни людей в области, если он своего внучка уже сделал убийцей в таком юном возрасте, а дальше то, что будет?", – написала возмущенная телеведущая.

Автор: Полина Крылова9 февраля 2019, 10:20
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Среди диких животных: экзотический отдых Екатерины Андреевой

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