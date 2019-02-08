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Шоу-бизнес

Звезда сериала "Фитнес" похудела на 20 килограммов

Софья Зайка. Фото: instagram.com/zaykasofya
Российская актриса Софья Зайка сбросила 20 килограммов для съемок во втором сезоне популярного cериала "Фитнес", который скоро покажут на популярном телеканале "Супер!" Звезда отметила, что регулярные занятия спортом, строгая диета и настойчивость помогли ей добиться хороших результатов. 
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Актриса рассказала, что ей нужно было избавиться от лишнего веса за 2,5 месяца. За первый месяц ей удалось сбросить 8 килограммов. По словам Софьи Зайки, в этом ей помогли ежедневные тренировки и особый режим питания. Однако спустя некоторое время вес перестал уходить, и тогда она обратилась за советом к своему коллеге Роману Курцыну.

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"Передо мной стояла не самая простая задача: скинуть 20 килограмм за 2,5 месяца. В первый же месяц сбросила 8 килограмм. Я занималась спортом дважды в день, отказалась от молочных, глютено– и глюкозосодержащих продуктов, красного мяса. Признаюсь, было тяжело, особенно, когда через месяц вес перестал уходить. Я похудела еще на 2 килограмма, и все", – уверяет звезды сериала "Фитнес".

Актер порекомендовал девушке продолжить вести такой же образ жизни. В конце концов все ее старания не прошли даром: Зайка сбросила еще 10 килограммов. Когда Софья предстала в новом образе на съемках нового сезона, то все коллеги пришли в восторг от ее фигуры.

Курцын уверен, что своим примером актриса вдохновит многих девушек, которые давно мечтают похудеть. "Зайка – мощнейший мотиватор для многих девушек, я в этом уверен! Первое, что я сказал, увидев здесь Соню: "А где твои щеки?!" Я шокирован! Вижу, что ей комфортно в новом весе", – отметила звезда сериала "Фитнес"

Актер Борис Дергачев не сомневался, что артистке удастся продемонстрировать такой хороший результат. По его словам, Зайка обладает сильным характером, и "если ей надо что-то сделать, она это сделает". "Хотя сама до сих пор сомневается, заметно ли, что она похудела. Приходится успокаивать ее, что заметно", – добавил коллега Софьи. 

Автор: Полина Крылова8 февраля 2019, 15:56
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