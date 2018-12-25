Известная актриса похудела назло бывшему мужу

Американская актриса смогла похудеть на 11 килограммов за три месяца. Снимки, на которых она запечатлена до и после, Дрю Бэрримор разместила в своем Instagram.

Звезда рассказала, что усиленно занималась в спортзале, чтобы вернуть прежнюю форму. На двух фотографиях Бэрримор делает упражнение на пресс. Только если на первой актриса выглядит неухоженной и очень крупной, то на второй, наоборот, – подтянутой и стройной. "Это я до и после того, как сбросила 25 фунтов. Посмотрите, мое лицо стало тоньше! Мне приходится очень много работать. Диета, упражнения и постоянная борьба! Генетика – отстой. Но все равно спасибо ей за все хорошие вещи", – написала Дрю.

На одном из снимков она позирует вместе со своим тренером Марни Элтон. "По крайней мере, я знаю, что есть эксперты, к которым я могу обратиться. Вы только посмотрите, чего Марни помогла мне добиться всего за три месяца", - похвасталась Дрю Бэрримор.

Актриса не побоялась признаться в своих недостатках, и за это ее поддержали поклонники: "Ты выглядишь очень хорошо, ангел. Ты шикарна внутри и снаружи", "Ты вдохновляешь меня!", "Ты удивительная. Люблю за то, что ты такая настоящая", "Так много девушек и женщин следят за тобой каждый день. Мы ценим, что ты не боишься быть настоящей".

Напомним, Дрю Бэрримор рассталась со своим мужем Уиллом Копельманом в 2016 году. У них двое общих детей: Олив и Фрэнки. Известно, что экс-супруг уже нашел себе новую возлюбленную – британскую модель Карен Эльсон. Сама Дрю сейчас не хочет ни с кем вступать в романтические отношения и уделяет все свободное время дочерям.