"Наколол щечки": распухшего Киркорова подняли на смех
Фотография появилась 7 февраля в Telegram-канале "Только никому". На ней певец запечатлен вместе с сыном Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Автор поста уверен, что исполнитель перестарался с инъекциями красоты. "Филипп Киркоров дошел до косметолога. Очень похоже, что наколол щечки, вставил парочку филлеров. Блеск", – написал он.
Создатель канала добавил шуточный коллаж, сравнив звезду с героем Эдди Мерфи в фильме "Чокнутый профессор", вышедшем в прокат в 1996 году. Он предположил, что певец был бы похож на главного персонажа американской ленты, "если бы дошел до солярия".
Через несколько часов в Telegram появилась заметка о том, что на недавнем светском мероприятии многие репортеры заметили на лице исполнителя "следы от уколов". "Вчера на кинопремьере журналисты его об этом спросили. Поп-король отмахнулся: мол, не уколы, а комары покусали в Майами", – пояснил автор.
Напомним, что 6 февраля Филипп Киркоров побывал на премьере картины Александра Баршака "Пилигрим". Мероприятие также посетили певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин. По словам очевидцев, исполнитель слегка растерялся, увидев звездную пару, и даже отказался сфотографироваться с ними.
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