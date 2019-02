На Лазарева сделаны большие ставки в "Евровидении"

На международный музыкальный конкурс в 2019 году в Тель-Авив поедет Сергей Лазарев. Шансы вокалиста на победу оценил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

О том, что именно Лазарев будет представлять нашу страну н "Евровидении", ранее официально объявил телеканал "Россия". Манукян считает, что это отличное решение.

"Очевидно, что на "Евровидение" Россия снова едет побеждать, как это уже было в 2016 году. У Сергея Лазарева отличные шансы на победу в тандеме с Филиппом Киркоровым", – заявил Манукян "Дни.ру". Он добавил, что об этом же говорят и букмекеры. Судя по всему, на Лазарева уже сделаны большие ставки.

Эксперт отметил, что первым, еще месяц назад, предлагал Киркорову ехать на "Евровидение" и помочь снова России выиграть "хрустальный микрофон". "Надеюсь, что номер его команды для Лазарева будет настолько же креативным, как и You are the only one. Надеюсь, что Dream Team свою работу снова выполнит безукоризненно", – заключил Вадим Манукян.

Напомним, что в 2016 году Сергей Лазарев выступал от нашей страны на "Евровидении". Тогда его засудили. У певца были потрясающий номер и отличная песня. А вот жюри оценило выступление артиста от России единицами и нулями, в итоге Лазареву досталось только третье место.