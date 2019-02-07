"Мы жили семьей": Серябкина впервые об отношениях с Темниковой

Противостояние экс-солисток группы SEREBRO Елены Темниковой и Ольги Серябкиной длится уже пятый год. Девушки на дух друг друга не переносят, хотя до конфликта были лучшими подругами. В откровенной беседе Серябкина рассказала почему обижена на близкого когда-то человека.

Разногласия начались в 2014 году, когда Темников объявила о своем уходе из девичьего коллектива. Тогда она заявила прессе, что ей приходилась "играть" в дружбу с Серябкиной. Она не испытывала искренней приязни к коллеге.

Рассказ Лены шокировал подругу и их продюсера Максима Фадеева. Ольга поставила точку в дружбе и о конфликте публично до сегодняшнего дня старалась не вспоминать.

Серябкина рассказала, что поступок приятельницы стал для нее большим ударом. Она действительно любила подругу и всегда была честна с ней.

"Это вообще трэш, – говорит Ольга, вспоминая о том заявлении Лены. – Учитывая обстоятельства, как мы жили, это была моя лучшая подруга. Мы жили семьей, искренне. Я уже не знаю как "мы", но я так точно. Также у нас были потрясающие отношения с Максом. Макс всю жизнь считал, что она его дочка".

Серябкина отметила, что незадолго до ухода Темниковой, атмосфера в коллективе действительно была непростой. "В какой-то момент что-то изменилось, пошло не так. Стало все видоизменяться, не скажу, что в позитивную сторону, тем не менее было неожиданно. По сути, вопрос исчерпан за давностью лет", – рассудила экс-солистка SEREBRO.

Также Ольга прокомментировала прямой эфир бывшей подруги в Instagram. Темникова тогда сообщила поклонникам, что при личной встрече за кулисами одного из мероприятий Серябкина не стала даже здороваться с ней. Лена отметила, что бывшая приятельница только на словах переживает о том, что их дружба закончилась.

"Рефлексирую я? Бомбит ли меня? Нет, вообще. Я ни в одном интервью об этом не говорю. Не потому, что это стоп-тема. Нет никакой стоп-темы, просто зачем об этом говорить. Если говорить о том, что я с ней не поздоровалась... После ухода Лены был ряд статей, которые мне сделали неприятно, даже больно. Они были очень неожиданные. Чтобы здороваться… Ну это будет неискренне, я так не чувствую. Я ничего никому не должна, у меня есть внутреннее ощущение. Если бы Лена хотела общаться или здороваться, то стоило бы это обсудить, поговорить. Если она захочет она это сделает. Я не буду против", – раскрыла свое видение ситуации Серябкина в интервью YouTube – каналу "Нежный редактор".