Родившая Виктория Лопырева: Самый счастливый момент в моей жизни

Согласно информации некоторых СМИ, Виктория Лопырева впервые стала матерью. Модель опубликовала свою фотографию и призналась, что переживает самый счастливый момент в жизни.

Сообщают, что Виктория Лопырева родила сына 5 февраля в одной из клиник Америки. Эту информацию подтвердили родители малыша, сообщает сайт "Комсомольская правда". Однако лишь сейчас счастливая модель высказалась по этому радостному поводу, пишет RT.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram гламурная блондинка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в белой футболке с надписью на английском языке: "Это мальчик". В подписи к снимку красавица написала: "Самый счастливый момент в моей жизни".

Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах, поздравлениях и пожеланиях, передает телеканал "360". "Поздравляю🌸🌹🌺Здоровья Вам, зайчики", "Случилось?😃 урааа! Поздравляю вас! Скорейшего восстановления здоровья вам обоим! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Поздравляю. Счастья и здоровья маме и малышу", "Поздравляю с рождением сыночка!!! Здоровья, счастья Вам!!!", "Виктория, поздравляю 🌷🤱👶🏻!!! Самое большое счастье – быть мамой🤱🙏!!!", "Викуля, поздравляю👼🏻👸🏼🎂 желаю здоровья и счастья малышу и вашей прекрасной семье! Слава Б-гу, все остальное у него есть и будет; будет все что он захочет. Ангела хранителя и Б-го благословениях во всем", – прокомментировали пост Виктории Лопыревой поклонники.

Напомним, о беременности модели стало известно в конце прошлого года. Поводом для слухов о том, что Вика ждет первенца. стали многочисленные фотографии и видео, на которых любительница обтягивающих нарядов и разнообразных бикини вдруг стала демонстрировать свободные костюмы или одежду, не сковывающую фигуру. Лишь в декабре 2018 года Виктория Лопырева призналась, что действительно беременна, и продемонстрировала большой живот. Отцом ребенка является бизнесмен Игорь Булатов.