Башаров увез избитую жену подальше от посторонних глаз
Шевыркова опубликовала в личном Instagram видеозапись в Stories. Супруга артиста сняла окружающий ее песчаный пляж и голубую гладь океана вдалеке. Также в кадр попал ее сын Марсель.
К сожалению для поклонников, Марат Башаров в ролике замечен не был, но судя по тому, что супруги всегда путешествуют вместе, артист поехал с женой и наследником. Возможно, чета решила взять паузу, сбежать подальше от посторонних глаз и злых языков, которые вот уже несколько месяцев обсуждают их личную жизнь.
Напомним, в конце декабря 2018 года Сеть всколыхнуло известие о том, что популярный актер Марат Башаров избил свою жену, в результате чего она была госпитализирована. О конфликте прессе рассказал брат Елизаветы Шевырковой. Родственник супруги артиста все еще не отказывается от своих слов.
Примечательно, что ни Башаров, ни Шевыркова долго не выступали с опровержением. Только через месяц после скандала Марат обмолвился, что новости о избитой жене его очень развеселили.
"Мы читаем и вместе смеемся над этими обвинениями. Но знаете, раз говорят – значит, помнят", – прокомментировал ситуацию Башаров корреспондентам программы "Ты не поверишь!".
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