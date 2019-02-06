Башаров увез избитую жену подальше от посторонних глаз

Супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова отправилась на курорт. Звезды наслаждаются семейным отдыхом вдали от недоброжелателей.

Шевыркова опубликовала в личном Instagram видеозапись в Stories. Супруга артиста сняла окружающий ее песчаный пляж и голубую гладь океана вдалеке. Также в кадр попал ее сын Марсель.

К сожалению для поклонников, Марат Башаров в ролике замечен не был, но судя по тому, что супруги всегда путешествуют вместе, артист поехал с женой и наследником. Возможно, чета решила взять паузу, сбежать подальше от посторонних глаз и злых языков, которые вот уже несколько месяцев обсуждают их личную жизнь.

Напомним, в конце декабря 2018 года Сеть всколыхнуло известие о том, что популярный актер Марат Башаров избил свою жену, в результате чего она была госпитализирована. О конфликте прессе рассказал брат Елизаветы Шевырковой. Родственник супруги артиста все еще не отказывается от своих слов.

Примечательно, что ни Башаров, ни Шевыркова долго не выступали с опровержением. Только через месяц после скандала Марат обмолвился, что новости о избитой жене его очень развеселили.

"Мы читаем и вместе смеемся над этими обвинениями. Но знаете, раз говорят – значит, помнят", – прокомментировал ситуацию Башаров корреспондентам программы "Ты не поверишь!".