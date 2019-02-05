Участник "Дома-2" шокировал рассказом про оргии несовершенолетних мальчиков

Артем Сорока – главный ловелас на реалити-шоу "Дом-2". С кем он только не спал! И о своей разнообразной сексуальной жизни он рассказывает с гордостью.

Сексуальная жизнь началась у Сороки из "Дома-2" еще в школе. "Мне было 14 лет, и мы с друзьями хотели затащить в постель самых красивых девушек, – вспоминает Артем про те оргии несовершеннолетних". Причем он даже пошел на специальные мастер-классы, где учился соблазнять девушек. "После тех курсов количество моих сексуальных побед увеличилось в разы" – хвастается молодой человек.

Правда, не все девушки сразу же готовы заняться с Сорокой сексом. Некоторые зачем-то ломались. "Мы собирались заняться "волшебством" с Марго Овсянниковой, у нас уже началась прелюдия, но Марго резко пошла в отказ, – возмущен Артем. – Я схватил ее за волосы, дал оплеуху, после чего Овсянникова успокоилась, и у нас все случилось".

Не прочь Сорока и групповых соитий. "Однажды я устраивал оргию с незнакомыми людьми следующим образом, – похотливо улыбается ловелас. – Мы собирали людей для игры в мафию, и во втором круге, когда все закрывали глаза, мы с друзьями раздевались. Некоторые сразу ушли, а остальные принимали правила такой игры. Все расходились парами по комнатам, а потом уже объединялись".

"Самый же необычный эксперимент – оргия из пяти парней и восьми девушек, но это уже невыносимо", – вздыхает изможденный любовью Артем.

Случалось ему любить и дам в летах. "Ей было 45 лет, но даже в таков возрасте выглядела шикарно. Эта партнерша в интиме отдавалась больше, чем молоденькие, она по-настоящему наслаждалась процессом", – цитирует Сороку журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2"