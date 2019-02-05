"Я с ней согласен": Познер влез в скандал с Собчак и Виторганом

В шумихе, образовавшейся вокруг Ксении Собчак, ее мужа Максима Виторгана и предполагаемого любовника телеведущей Константина Богомолова, появилось новое действующее лицо. Ситуацию прокомментировал журналист Владимир Познер, признавшийся в том, что согласен с гламурной блондинкой.

Владимир Познер заявил, что не понимает ажиотажа вокруг Ксении Собчак и ее мужчин. По мнению журналиста, аналогичная ситуация – с Меган Маркл, супругой английского принца Гарри. "Наверное, существует объяснение, почему это так всех привлекает, но мне пока что никто не дал какого-то убедительного объяснения. Мне кажется это очень странным – внимание к жизни селебрити так называемых, знаменитостей, меня всегда удивляет", – признался Владимир Познер в своем аккаунте в Instagram.

Журналист рассказал, что недавно оказался в компании, где бурно обсуждалась личная жизнь Ксении Собчак и сказанные ею в недавнем интервью слова о том, как в обществе относятся к любвеобильности мужчин и женщин. "Собчак то ли на "Дожде", то ли еще в какой-то программе высказалась в том роде, что если мужчина гуляет, то его называют мачо, а если женщина гуляет, то ее называют... Ну, в общем, наверное, вы догадались", – передал смысл слов Ксении Собчак тележурналист.

Познер выразил мнение относительно высказывания гламурной блондинки. "Так считает Собчак и говорит, что это неправильно. И вы знаете, я с ней совершенно согласен. Почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине? И даже восхищается им, а ее осуждает..." – задался он вопросом. Познер полагает, что важную роль в таком взгляде сыграла религия: дескать, "Не возжелай жены соседа твоего" существует, а заповеди "Не возжелай мужа соседки твоей" почему-то не существует.

Познер заявил: "Я как биолог по образованию могу сказать вам, что вообще мы, люди, полигамны, а не моногамны. Как мужчины, так и женщины. В этом смысле природа сделала нас равными".