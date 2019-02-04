Какая похабщина: онкобольная звезда "Дома-2" показала на фото из ванной "мокрую кисоньку"

Участница скандального телепроекта "Дом-2" Елена Степунина не так давно заявила, что ей удалось побороть лимфому четвертой степени. "Раз в три месяца я буду сдавать кровь, компьютерную томографию делать и УЗИ. Потом – раз в полгода, потом в год. Это обычный контроль", – улыбается девушка. Сегодня она живет полной жизнью.

На своей странице в социальной сети Instagram Степунина регулярно публикует фотоотчеты о свой насыщенной жизни. Вечеринки, шопинг, воспитание сына – Елена все успевает. Не забывает она и о спорте.

Сейчас, например, она активно худеет. "Горижир" – таким хештегом сопроводила красавица фотографию в социальной сети Instagram, на которой запечатлена после интенсивной тренировки. "Мокренькая кисонька", – так назвала себя Степунина. И задала подписчикам вопрос: "А вы занимаетесь или и так норм?"

Народ радуется целеустремленности Елены и ее работе над телом. Но нашлись и те, кто счел демонстрацию потной плоти похабщиной и пошлостью.

О том, что в жизни случилась беда, Степунина сегодня старается не вспоминать. "Тем, кто лечится, я хочу сказать одно: никогда не сдавайтесь и верьте! Я не теряла позитив, даже когда было очень плохо, даже когда лечение не помогало. Верьте! 4 стадия – не приговор! – заявила она. – Некоторые считают, что в такой ситуации надо ложиться и умирать, а я верила в выздоровление". Она около года боролась с раком, теперь же борется с лишним весом за красоту и стройность. И можно не сомневаться – снова одержит победу! Настойчивости ей не занимать.