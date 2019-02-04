Свидетели рассказали про ужас последних часов жизни Децла

Второй день в Сети обсуждают скоропостижную кончину рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл. 35-летний артист умер, как говорят, от остановки сердца. Причина смерти, озвученная прессе, смутила многих обывателей. Поползли слухи, что он погиб от злоупотребления запрещенными веществами.

Однако друзья опровергают разговоры о зависимости Децла. Близкие умершего рэпера собрались в студии "Прямого эфира" телеканала "Россия 1", чтобы разобраться, что же произошло в тот роковой вечер.

На съемки программы прилетели участники последней вечеринки Децла. Как известно, артист выступал на корпоративном мероприятии в одном из клубов Ижевска. Михаил Перевощиков, работающий в ту ночь в клубе, рассказал о произошедшем.

По словам свидетеля происшествия, на сцене Кирилл не производил впечатление больного человека. Он отлично выступал, заводил публику. Однако когда Толмацкий был уже в гримерке, то сообщил о недомогании.

"Внезапно Кириллу стало плохо. Он пожаловался на руку. Он сказал, что рука отнимается, но не сказал, на какую. Он попросил таблеток обезболивающих. Его друг пошел за таблетками. Принес таблетки, он выпил. Ушел в гримерку, говорил, что его тошнит. Уходил в туалет, стошнило, видимо. В гримерке он уже потерял сознание. Наши ребята своими силами пытались его откачать. Делали массаж сердца, делали искусственное дыхание, предварительно вызвав скорую. Пока ехала скорая, он не приходил в сознание. Скорая сделала укол адреналина. Кирилл не пришел в сознание", – поделился Перевощиков.

Присутствующие в студии эксперты отметили, что боль в левой руке может говорить об инфаркте миокарда. Если бы артист или его окружение приняли во внимание этот симптом и вызвали скорую еще до потери сознания, то Децла могли бы спасти.

Также о случившемся рассказал повар, который пожелал остаться неизвестным. Мужчина работал в ту ночь на кухне заведения, где скончалась знаменитость.

По словам сотрудника клуба, Толмацкий выступал очень хорошо. Публика осталась им довольна. Во время выступления никто не заметил, что что-то идет не так. Однако уже после концерта вокруг гримерки Децла началась суета.

"Ушел в гримерку. Вижу, что друг Децла подходит к бару и просит обезболивающие. Слышу, что Децлу плохо. Мне стало любопытно. Я пошел за ним. Я тихо пробрался, смотрю – ему плохо, загибается, но еще живой. Подошел администратор, объяснил, что не может дать никакие таблетки, потому что это заведение… Предложил дать воды – тот отказался. Минут через 30-40 вижу: опять идет к бару этот самый друг. Говорит: "Вызывайте скорую срочно!" – вспоминает повар.

Неназванный свидетель подтвердил слова Михаила Перевощикова о том, что артисту оказывали помощь до приезда медиков. "Приехала скорая. Минут 30-40 они пытались его откачать, не получилось. Когда он стоял за пультом, он выпил максимум грамм 50-100 чего-то: или виски или коньяка, ну что-то такое крепленое", – отметил сотрудник клуба.

Дана Борисова, которая была на программе в качестве приглашенного гостя, предположила, что смерть могла наступить из-за передозировки или злоупотребления запрещенных препаратов. "Я сегодня открыла с утра телефон, и первая была инфа, что в гримерке был сладкий запах и все курили самокрутки. И он не скрывал растаманства и всю эту тему пропагандировал. Давайте будем честны, он курил траву", – заметила Борисова.

В ответ Перевощиков отметил, что не видел у Децла признаков наркотического опьянения. Также в гримерке не было следов запрещенных веществ: "Не знаю, что было за клубом, но в клубе этого не было ничего. Кирилл вел себя адекватно, ничего замечено не было".

DJ Грув также отметил, что много лет знает Толмацкого и может с уверенностью сказать, что тот не употреблял наркотики. "Я общался с ним столько лет, и даже близко этой истории не было. Сколько концертов, сколько он рядом со мной выступал, ко мне приезжал... Этого не было", – твердил музыкант.