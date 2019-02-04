Глафира Тарханова рассказала об опухоли мозга

Глафира Тарханова стала очередной звездной гостьей передачи Киры Прошутинской "Жена. История любви". Популярная актриса откровенно рассказала о личной жизни.

Глафира Тарханова родилась в семье актеров-кукольников. Они работали в одном из столичных театров, хотя сами жили в Электростали. "Они у меня разные. Мама – активная, насыщенная, двигающая. А папа совсем другой, но какие-то сложные темы я обсуждала именно с ним. Он все время придумывал сказки, хотел в меня что-то заложить. Он говорил: "Я хочу вырастить хорошего человека". У него не было цели вырастить успешного, что сейчас модно", – рассказала Глафира.

В ее воспитании немаловажную роль сыграла бабушка Ольга. Особенно ее вклад был заметен, когда выяснилось, что у отца Глафиры Тархановой опухоль мозга. Тогда будущей актрисе было только три года. Как поведала Тарханова, ее родителю была проведена операция, опухоль удалили, однако отец ослеп. К сожалению, позднее родители Глафиры развелись, ее мать второй раз вышла замуж.

Актриса отметила, что только с виду скромница. В школе Глафира была лидером, у нее было множество кавалеров. "У меня было много ухажеров в школе. Начиная с шестого класса – записочки. Я вела счет – четыре ухажера в этом году или больше. А с чего вы взяли, что я скромница? Я была очень активной в школе. Тихони не морочат никому голову, а вот активные…" – с улыбкой рассказала Глафира.

Зато сейчас актриса замужем, у нее четверо сыновей. Однако желание нравиться никуда не делось. Недавно Глафира Тарханова флиртовала с ведущим Борисом Корчевниковым. Оправдываясь за то, что у нее было много поклонников, она сказала: "Мы же с Вами сейчас разговариваем, и ничего". Корчевников так смутился, что начал заикаться. "Вы очень привлекательны. И Вас… Вам… Я весь, конечно, в Вашем обаянии. Вы что… Вы мама четверых детей, жена и вот… Вы восхищаете этим гораздо больше, чем всем остальным, что у Вас есть", – сказал Корчевников и опустил глаза.