Бесстыжая Волочкова задрала юбку перед камерой

Анастасия Волочкова убеждена, что все хотят увидеть, как она выглядит без одежды. Скандально известная балерина без ложной скромности продемонстрировала свое нижнее белье.

Репортеры передачи "Ты не поверишь!" на НТВ поймали Анастасию Волочкову в гримерной. Эффектная балерина готовилась выйти в студию популярного ток-шоу "Звезды сошлись", чтобы высказать свое авторитетное мнение по некоторым вопросам. Для съемок блондинка выбрала экстремально короткое черное платье с гипюровыми вставками.

"На самом деле все хотят видеть Волочкову голой. Вот телесные трусики", – объявила балерина, без всякого стыда задрав юбку и продемонстрировав нижнее белье. А потом сообщила: "Берегите нервы, запасайтесь успокоительным... Чтобы такие трусики надеть и такой купальник, надо для начала тело такое иметь".

Анастасия Волочкова уверяет, что великолепной фигурой обязана многолетним занятиям балетом. А ведь будущую балерину не хотели брать в училище из-за неподходящих данных. "Это такое счастье – быть балериной!🙏🏻 Я не представляла и не желала другой профессии. Ее я в буквальном смысле слова выстрадала, поскольку и в балетное училище пришла, не имея тех данных, которые были необходимы. Ни выворотности, ни подъема, ни прыжка и даже растяжки, которая сегодня всех так будоражит. У меня была стройная фигура и уверенность в том, что я готова самоотверженно трудиться. Невероятных усилий стоило годами разрабатывать необходимые данные и приобретать профессиональные навыки", – рассказала Анастасия Волочкова, опубликовав на своей страничке в Instagram снимок, на котором запечатлена в купальнике и пуантах.

Как поведала артистка, будучи принятой условно в Вагановскую академию балета, она окончила обучение с красным дипломом. "За год до окончания академии была принята в Мариинский театр – сразу на положение солистки. Это и по сей день единственный случай в истории театра. За всеми моими достижениями – всегда непосильный труд. Но мне не жаль физических сил для достижения результатов, дисциплины не жаль для поддержания формы", – заявила балерина.

Впрочем, по другим данным, Анастасия Волочкова обязана своими достижениями исключительно протекции богатого любовника. Якобы на самом деле ее балетные способности профессионалы считают крайне посредственными.