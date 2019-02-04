Шансов не было: умирающего Децла спасали спустя рукава

Фельдшер скорой помощи, пожелавший остаться анонимным, прокомментировал видео, на котором медики пытаются привести в чувства рэпера. По его мнению, врачи формально проводили реанимацию Кирилла Толмацкого, более известного как Децл.

Медик считает, что его коллеги знали об отсутствии шансов на спасение музыканта. По его словам, от момента остановки сердца Децла до прибытия скорой помощи прошло около 20 минут. А ведь уже через пять минут после того, как сердце перестает биться, в коре головного мозга происходят необратимые изменения.

Фельдшер скорой отметил, что действия врачей на появившемся в Сети видео выглядят неубедительно. "Не выполнено обеспечение проходимости верхних дыхательных путей. Это сделать можно путем интубации трахеи, при помощи ларингеальной маски или ее аналогов. На худой конец допускается применение мешка Амбу с лицевой маской. Но эффективность и удобство лицевой маски ниже, чем у интубации или ларингеальной", – цитирует специалиста сайт "Комсомольская правда". Получается, что спасение Толмацкого проходило спустя рукава.

Кроме того, в ролике не видно подключенного кардиомонитора или дефибриллятора. Они нужны для объективного контроля сердечной деятельности. По словам медика, коллеги должны были взять с собой, помимо лекарств, дополнительное оборудование, чтобы спасти Децла.

Он добавил, что во время сердечно-легочной реанимации медики делали паузы, но остановки более чем на шесть секунд в подобных случаях недопустимы. Отметим, что Кириллу Толмацкому пытались помочь до приезда скорой помощи сотрудники клуба, где произошла трагедия.

Напомним, 35-летний рэпер скончался в ночь на 3 февраля. По словам его концертного директора, Децлу стало плохо в гримерке после выступления в ижевском клубе "Пош". Приехавшие врачи констатировали смерть от остановки сердца.