Скончалась звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
Артемов ушел из жизни после непродолжительной болезни, пишет "Экспресс-газета". Печальную новость подтвердили в театре.
Коллеги актера и поклонники его творчества выражают соболезнования семье усопшего, передает RT. По данным РИА ФАН, о дате и месте похорон будет сообщено позднее.
Анатолий Артемов прославился благодаря таким телевизионным проектам, как "Агент национальной безопасности" и "Улицы разбитых фонарей". Также он играл в спектаклях Молодежного театра на Фонтанке, где служил с 1989 года, сообщает Teleprogramma.pro.
Напомним, что в августе 2018 года ушла из жизни актриса Людмила Глухова, которая также обрела известность благодаря сериалу "Улицы разбитых фонарей". Артистке было 55 лет.
По словам знакомых Глуховой, как художественный руководитель она была незаменима. Благодаря стараниям Людмилы Борисовны состоялись сотни выступлений артистов-любителей на самых разных площадках.
Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности
71-летняя артистка превзошла все ожидания
Меган ожидает рождения первенца весной
Певица написала гневный пост