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Шоу-бизнес

Лобода сделала важное заявление о переменах в жизни

Светлана Лобода. Фото: пресс-служба
12 тысяч зрителей собрала певица в петербургском Ледовом дворце. Несмотря на довольно дорогие билеты, свободных мест в зале не было. Подобным успехом у публики сегодня мало кто может похвастаться. Корреспондент "Дни.ру" побывал на шоу SuperStar.
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С трех аншлаговых концертов в Москве прошло менее двух недель, но Лобода успела адаптировать программу к стадиону. Шоу приобрело размах и полновесно задышало, в нем появился воздух, исчезло ощущение тесноты. Больше света, больше звука, больше экранов – наконец-то удалось в полной мере явить все технические "фишки", которые придумала команда артистки.

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Светлана Сергеевна Лобода

Светлана Сергеевна Лобода певица

Трансформирующуюся и поднимающуюся на разные уровни сцену, как в "Крокусе", устроить в других городах большого тура Лободы вряд ли возможно. А вот траволаторы, на которых работают артистка и ее балет, и которые добавляют постановке динамизма, были и в Северной столице.

Летающая машина, вращающаяся в разных плоскостях ударная установка – Петербург видел все это на гуляющих по Сети видео от зрителей столичных концертов, но все равно ахнул. И долго не отпускал Светлану со сцены, скандируя: "Лобода, Лобода, Лобода!"

Светлана Лобода. Фото: пресс-служба

"Мне говорили, что в Санкт-Петербурге тяжелая публика! – кричала в микрофон счастливая артистка. – Ни**** (ничего. – Прим. ред.) она не не тяжелая!" И, конечно, пела после этого на бис.

Светлана Лобода. Фото: пресс-служба

Сделала Светлана со сцены и важное заявление о грядущих переменах: "После этого концерта мы на три месяца садимся в студию и работаем над новым материалом. Надеемся, что сможем снова вас удивить".

И это вовсе не значит, что на квартал самая популярная артистка страны оставит сцену.  Уже 5 марта она отправится на гастроли по Северной Америке – Торонто, Нью-Йорк, Чикаго, Майами. В тур-листе значится и Европа – Лондон, Прага, Милан, Вена. Лобода удивит Старый и Новый Свет, ведь показывает шоу, не уступающее по размаху и дороговизне программам западных поп-див уровня Милен Фармер и Кайли Миноуг. 

В Москве на концертах Лободы побывали многие артисты первого эшелона: Пугачева, Галкин, Повалий, Басков, Цой. Многим кажется невероятным тот качественный скачок, который совершила Светлана за последние годы, став самой известной, самой востребованной и самой дорогой певицей страны. Звездные гости, как, например, актер Вячеслав Манучаров, были и на концерте в Петербурге. Пропустить такое шоу было бы непростительно!

Светлана Лобода. Фото: пресс-служба

Два часа драйва, бешеной энергии, качественной музыки – Лобода очаровала Петербург. Для нее, кстати, это стало традицией. В декабре 2017-го в том же Ледовом она представляла "Космическое шоу". Тогда не все прошло гладко – из-за проблем с аппаратурой концерт сильно задержали. В новой программе были учтены все ошибки. Петербургское выступление можно будет считать эталонным и сравнивать с ним все последующие шоу.

Автор: Феликс Грозданов4 февраля 2019, 11:05
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Как с годами хорошела Лобода

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