Россияне не могут отойти от шока из-за смерти кумира молодежи
Дебютный альбом Децла "Кто ты?" увидел свет в 2000 году. Тогда еще 17-летний юноша стал кумиром своих же ровесников. Пластинка была настоящим прорывом. Сейчас она входит в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров.
Для многих преданных фанатов смерть Толмацкого стала большим шоком и горем, в Сети миллионы комментариев с соболезнованиями. Народ не может принять гибель молодой звезды. О своей скорби также заявили многие знаменитости, в том числе и Алла Пугачева.
"Уже уходит наше поколение и даже те, кто младше нас. Кирилл был ярким символом нового времени в 90-х годах. Его звезда зажглась внезапно и также внезапно сгорела. Увы, но в последние годы его имя в новостях всплывало только в связи со скандалами с Бастой. Только его истинные поклонники знали, что он не переставал гастролировать и выступать со своими концертами по России. В день смерти Толмацкого об этом узнала и вся страна. Он умер сразу после концерта в Ижевске, на котором он как всегда полностью выложился. Именно так умирают артисты. Жаль, что он ушел несправедливо рано. Светлая память Кириллу. Соболезнования его семье", – отметил в беседе с "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Напомним, что культовый певец девяностых и двухтысячных рэпер Децл умер от остановки сердца. Трагедия произошла после выступления музыканта в Ижевске. Об этом сообщил отец звезды. "Кирилла больше нет", – написал Александр Толмацкий в Facebook.
Известно, что во время выступления рэпер Децл чувствовал себя отлично, на недомогание не жаловался. Около часа ночи Кириллу стало плохо. Близкие вызвали скорую, но врачи успели только констатировать смерть.
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