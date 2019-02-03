"Это страшно": внезапная смерть ударила по чувствительному Жукову

Внезапная смерть рэпера Децла стала настоящим ударом для коллег музыканта. Так, о трагедии высказался фронтмен группы "Руки вверх" Сергей Жуков.



Жуков рассказал телеканалу "360", что смерть коллеги для него стала неожиданной. "Он неделю назад еще выступал у нас в "Руки вверх баре". Это страшно, тем более в таком юном возрасте", – сообщил артист.

Музыкант добавил, что на темы здоровья они с Кириллом Толмацким не общались. "Видите как бывает. Так что мои соболезнования всем – и родным, и фанатам", – резюмировал Жуков.

Ранее сообщалось, что культовый певец девяностых и двухтысячных Кирилл Толмацкий, известный широкой общественности как рэпер Децл умер от остановки сердца. Трагедия произошла после выступления музыканта в Ижевске.

О трагическом известии сообщил отец Кирилла. "Кирилла больше нет", – написал Александр Толмацкий в Facebook.

Известно, что во время выступления рэпер Децл чувствовал себя отлично, на недомогания не жаловался. Около часа ночи Кириллу стало плохо. Близкие вызвали скорую, но врачи успели только констатировать смерть – остановилось сердце.