Весть о госпитализации избитой жены развеселила Башарова

Марат Башаров прокомментировал избиение супруги Елизаветы Шевырковой спустя месяц после скандала. Артист отметил, что это глупые слухи.

Башаров сообщил, что новость о том, что он избил свою жену и та попала в больницу, его очень развеселила. Артист отрицает конфликт с супругой.

"Мы читаем и вместе смеемся над этими обвинениями. Но знаете, раз говорят – значит, помнят", – прокомментировал ситуацию Башаров корреспондентам программы "Ты не поверишь!"

Примечательно, что Марат долго не выступал с опровержением. Более того, сообщалось, что после скандала супруги разъехались: артист уехал с дочерью в отпуск в Европу, а Елизавета осталась в Москве.

Напомним, в конце декабря 2018 года Сеть всколыхнуло известие о том, что популярный актер Марат Башаров избил свою жену, в результате чего последняя была госпитализирована. О конфликте прессе рассказал брат Елизаветы Шевырковой. Родственник супруги артиста все еще не отказывается от своих слов.