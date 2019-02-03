Весть о госпитализации избитой жены развеселила Башарова
Башаров сообщил, что новость о том, что он избил свою жену и та попала в больницу, его очень развеселила. Артист отрицает конфликт с супругой.
"Мы читаем и вместе смеемся над этими обвинениями. Но знаете, раз говорят – значит, помнят", – прокомментировал ситуацию Башаров корреспондентам программы "Ты не поверишь!"
Примечательно, что Марат долго не выступал с опровержением. Более того, сообщалось, что после скандала супруги разъехались: артист уехал с дочерью в отпуск в Европу, а Елизавета осталась в Москве.
Напомним, в конце декабря 2018 года Сеть всколыхнуло известие о том, что популярный актер Марат Башаров избил свою жену, в результате чего последняя была госпитализирована. О конфликте прессе рассказал брат Елизаветы Шевырковой. Родственник супруги артиста все еще не отказывается от своих слов.
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