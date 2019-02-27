Водонаеву уличили в измене мужу с известным певцом

По мнению наблюдательных журналистов, фото, сделанное рэпером Гуфом в постели с некой фигуристой женщиной, гораздо скандальнее, чем может показаться. Репортеры утверждают: в кровати с исполнителем не певица Кети Топурия, а замужняя звезда "Дома-2" Алена Водонаева.

На днях в приложении Stories на своей официальной странице в соцсети Instagram рэп-исполнитель Гуф выложил пикантный кадр. Он снял лежащую раздетую женщину, которую смачно схватил за упругую грудь. Немедленно поползли слухи о том, что в постели с рэпером была его недавняя возлюбленная, солистка группы A'Studio Кети Топурия. В конце 2018 года стало известно, что отношения артистов завершились из-за романа Гуфа с 18-летней девушкой из Екатеринбурга. А когда появилось постельное фото, репортеры решили, что Кети вернулась.

Telegram-канал "Только никому..." провел собственное расследование. Заметив на груди партнерши исполнителя родинку, журналисты сделали вывод, что это Топурия – у нее есть точно такая же. Однако их смутили объемы дамы, лежавшей голышом рядом с Гуфом. Очевидно, что Кети обладает более атлетической фигурой и формами поскромнее. Тогда репортеры озвучили другой вариант – Алена Водонаева. "Только никому..." обнаружил и у звезды "Дома-2" родинку на груди – правда, на другой стороне, но это обстоятельство помехой не стало: "Фронталка отражает изображение, плюс всегда можно его перевернуть, чтобы не так сильно палиться".

Авторы расследования не поленились заглянуть в аккаунт Водонаевой. Там они нашли видео, где сидящая в машине красотка слушает (какое совпадение!) хиты Гуфа. При этом под одним роликом она написала: "Теку". Репортеры не исключили, что таким образом Алена Водонаева и рэпер отомстили его бывшей жене Айзе Анохиной. "Гуф-то понятно – он всегда рад позлить бывшую женушку. Да и у любвеобильной Алены есть повод. Анохина недавно написала, что Водонаева всегда хотела Гуфа, но тот игнорил ее подкаты", – рассудили сотрудники "Только никому..."

Пикантность ситуации в том, что до недавнего времени Алена Водонаева состояла в браке с музыкантом Алексеем Косинусом. А если внимательно посмотреть на свежие фото фигуристой звезды шоу "Дом-2", можно заметить отсутствие обручального кольца...