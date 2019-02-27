Нашли на дереве: подробности кончины мужа Божены Рынской
Согласно отчету судмедэкспертов Малашенко умер от асфиксии. "Криминальный след" в смерти бывшего медиаменеджера полицейские не нашли.
Меж тем анонимные источники, опросившие соседей, утверждают,
что Игоря нашли на приусадебном участке его дома на дереве. Отметим, что
официально эта информация пока не подтверждена. Правоохранительные органы Испании
еще восстанавливают хронику трагических событий.
О том, где будет похоронен Малашенко, тоже ничего неизвестно. Скорее всего, его тело придется везти на родину. Супруга умершего Божена Рынска пока находится в Сотогранде. Журналистка остановилась на ночлег у соседей. Вдову принимает у себя бывший соратник Игоря – Владимир Гусинский. Об этом сообщает Mk.ru.
Отметим, что Рынска активно информирует общественность о ситуации в ее семье через Facebook. На своей странице журналистка объяснила, почему находилась в момент трагедии в другом городе. По ее словам, она сама была в депрессии и муж просил воздержаться от поездки с ним.
"Еще до знакомства со мной он любил уединяться в Испании. Набираться сил. Я всегда справлялась с его приступами депрессий. Но в этот раз я была истощена. И он во второй половине дня, когда уже купил билет, был весел, спокоен. Отлично играл в скраббл, гулял с собакой. Я хотела с утра за ним рвануть, но он сказал: "Не вздумай", – написала Божена.
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