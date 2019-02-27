"Эта съемка последняя перед декретом": неожиданное признание Ольги Бузовой

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова с головой ушла в работу. Поющая ведущая трудится по 20 часов в день, поэтому удивительно было услышать от нее о последней съемке и декретном отпуске.

Журналисты провели с Ольгой Бузовой день, чтобы понять, в каком ритме она живет. Звезда реалити-шоу "Дом-2" сразу подчеркнула, что никогда не опаздывает. Оказалось, с виду легкомысленная Ольга на самом деле очень ответственная.

"Мой график состоит из расписания от концертного директора, директора по пиару, съемок от редакторов канала ТНТ и личных дел. Все это формируется воедино и всегда при мне – в телефоне. Помощница Соня следит, чтобы все было охвачено", – рассказала Бузова.

Поющая ведущая считает свою команду прекрасной, потому что та работает круглосуточно. К Ольге в любое время могут приехать гримеры, чтобы подготовить ее к съемке. "У меня четыре гримера, которые трудятся посменно. Сегодня со мной Оксана и Аня, для которой эта съемка последняя перед декретным отпуском", – объявила звезда скандального шоу "Дом-2".

Бузова призналась, что не может начать работу без кофе. "Если успеваю, готовлю утром сама: делаю быструю овсяную кашу с фруктами или ягодами, либо глазунью. Когда времени нет, завтрак и мой любимый карамельный латте в дорогу привозят ассистенты", – поделилась подробностями частной жизни поющая ведущая в интервью Woman's Day.

Съемки заканчиваются довольно поздно, а ведь Ольга еще гастролирует по городам и весям с туром "Принимай меня". Артистка не только записывает песни, выступает, но и регулярно репетирует, поэтому уже много месяцев не посещает тренажерный зал. Впрочем, Ольга Бузова демонстрирует великолепную форму в откровенных концертных нарядах, за что ей частенько достается от поклонников.