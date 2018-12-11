Переделанные мужики развлекли Грачевского

Борис Грачевский вместе с супругой Екатериной Белоцерковской пакует чемоданы. 69-летний режиссер и 34-летняя актриса проведут отпуск в Таиланде.

По словам Грачевского, семидневный тур купила супруга. Режиссер доверяет возлюбленной выбор места отдыха. На этот раз молодая избранница Бориса Юрьевича нашла номер в шикарном отеле на берегу Сиамского залива. "В нем 17 ресторанов! Наемся любимого том-яма", – восхищенно поведала звезда.

Борис Юрьевич уже отдыхал на тайском побережье. Особо режиссера впечатлили секс-шоу, которые показывают в ночных клубах местные парни и девушки.

"Я ходил на такое шоу и обалдел! Видел его еще в грязном баре. Сейчас там все привели в порядок: шоу стали более цивилизованными, они проходят в большом зале. Ты сидишь, как в цирке, и смотришь: порежется она бритвой или нет!" – вспоминает Грачевский.

Звезда отмечает, что на подобных представлениях необходимо выбирать места подальше от сцены. Актеры, которые исполняют эротические номера, часто вовлекают в действо зрителей, сидящих в первом ряду.

Борис Юрьевич не раз предлагал Екатерине посмотреть на тайских куртизанок, однако супруга категорически отказывается. "Может, и правильно делает. Это шоу хоть и считается эротическим, но после него эротики может больше не захотеться никогда в жизни", – заметил артист.

Также знаменитость забавляют местные жрицы любви – ледибои (мужчины, которые путем приема специальных гормонов и операций постепенно превращают себя в девушек. – Прим. ред.). В Паттайе они очень настойчиво ищут себе клиентов на ночь. Грачевский удивляется, как кто-то может не понять, что перед ним – переодетый парень. "Я сразу определяю, женщина передо мной или переделанный мужик. Это видно по жесткости лица, по кадыку. Меня не обманешь!" – цитирует знаменитость Sobesednik.ru.