Борис Грачевский снова женился
О романе между Борисом Грачевским и Екатериной Белоцерковской стало известно еще в 2015 год, а уже в феврале 2016 года пара связала себя узами брака. Однако тогда влюбленные решили ограничиться походом в ЗАГС и церемонией на экзотических островах. 26 августа 2017 года в элитном поселке Истра Кантри Клаб состоялся третий этап их свадьбы – праздник для самых близких друзей, передает StarHit.
Среди гостей были замечены актер Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик, актер Владимир Долинский и другие друзья семьи. Атмосферу происходящего передают многочисленные фотографии и видео, записанные гостями. Зрители отмечают, что праздник получился очень дружественным и душевным.
Сообщается, что собравшихся гостей развлекали приглашенные артисты. Не отставали от них и сами молодые. Вслед за исполнительницей танца живота, которая произвела на гостей неизгладимое впечатление, танец в восточном стиле показала сама Екатерина Белоцерковская.
Борис Грачевский показал, что он не только талантливый режиссер, но и отличный исполнитель. Перед гостями он исполнил трогательную песню, посвященную маме.
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