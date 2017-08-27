Борис Грачевский снова женился

Создатель "Ералаша" Борис Грачевский и его молодая жена Екатерина Белоцерковская закатили свадебное торжество для друзей в элитном поселке Истра Кантри Клаб. На праздник были приглашены только самые близкие друзья.

О романе между Борисом Грачевским и Екатериной Белоцерковской стало известно еще в 2015 год, а уже в феврале 2016 года пара связала себя узами брака. Однако тогда влюбленные решили ограничиться походом в ЗАГС и церемонией на экзотических островах. 26 августа 2017 года в элитном поселке Истра Кантри Клаб состоялся третий этап их свадьбы – праздник для самых близких друзей, передает StarHit.

Среди гостей были замечены актер Эммануил Виторган с женой Ириной Млодик, актер Владимир Долинский и другие друзья семьи. Атмосферу происходящего передают многочисленные фотографии и видео, записанные гостями. Зрители отмечают, что праздник получился очень дружественным и душевным.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) Авг 26 2017 в 9:00 PDT

Сообщается, что собравшихся гостей развлекали приглашенные артисты. Не отставали от них и сами молодые. Вслед за исполнительницей танца живота, которая произвела на гостей неизгладимое впечатление, танец в восточном стиле показала сама Екатерина Белоцерковская.

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) Авг 26 2017 в 10:18 PDT

Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) Авг 26 2017 в 10:14 PDT

Борис Грачевский показал, что он не только талантливый режиссер, но и отличный исполнитель. Перед гостями он исполнил трогательную песню, посвященную маме.