"Воронка": Собчак показала известному режиссеру виртуозное владение языком

Американский журналист, сценарист и режиссер Михаил Идов не может отойти от поцелуя с Ксенией Собчак. Звезда надолго запомнила страстные ласки телеведущей.

Неловкий для Идова эпизод произошел на вручении премии "Человек года" журнала GQ. Михаил был победителем в номинации "Писатель года". Награду журналисту вручала Ксения Собчак, которая была в явно игривом настроении.

Теледива накинулась на Идова прямо на сцене и буквально облобызала ему все лицо. По словам мужчины, Собчак целовалась далеко не понарошку. Ксения показала ему виртуозное владение языком.

"Это длилось где-то секунд семь, и где-то секунде на пятой я реально забыл, что это все понарошку и такое шоу. И такой: "Секундочку, в этом что-то есть", – рассказал Михаил о своих впечатлениях на YouTube-шоу "вДудь".

Идов честно признался ведущему Юрию Дудю, что целоваться с Ксенией ему очень понравилось. С того момента прошло уже более восьми лет, однако он до сих пор помнит малейшие детали.

"Это очень странно. Это смысловая воронка как бы внезапно… Как в кино, плохом кино, как бы ты с кем-то целуешься, и все остальное исчезает. Это было что-то вроде этого", – вспоминает режиссер.

По словам Михаила, тогда на сцене он так увлекся, что не мог оторваться от теледивы. Собчак пришлось буквально вырываться из его объятий. Идов также отметил, что на его счастье в зале не было его супруги, благоверная режиссера уехала в Нью-Йорк.

Михаил сам рассказал жене о скандальной выходке теледивы. На сам поцелуй супруга звезды отреагировала нормально, однако когда Идов, говоря о случае с Собчак в интервью, смущался, она очень раздражалась. "Ее бесило, что я начал из себя какую-то ******** (девственницу – Прим.ред.) строить, условно говоря", – заметил журналист.